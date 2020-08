Vanessa Incontrada, è finita con Rossano Laurini? “Spesso il destino fa…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Stando ad alcune voci che circolano sul web, Vanessa Incontrada starebbe attraversando un periodo di crisi con il compagno Rossano Laurini. La coppia, insieme dal 2007, ha un figlio nato nel 2008 . Stando agli ultimi avvenimenti, sembrerebbe che la coppia stia affrontando un periodo di lontananza. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: è arrivata la fine? La coppia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata, ma agli occhi dei fan l’assenza della pubblicazione di foto in cui vi sono entrambi è un segno di un’evidente crisi. Sui profili social di tutti e due negli ultimi mesi sono pochissime le foto che li ritraggono insieme. Sul profilo di Vanessa Incontrada si ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : Stasera in tv 16 agosto 2020, 'Non dirlo al mio capo 2' su Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale - infoitcultura : Vanessa Incontrada | Carlo Conti | “Mix di spirito toscano a sangue ispanico” - infoitcultura : Vanessa Incontrada non è pronta | Aria di crisi per l'attrice spagnola - infoitcultura : Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni ultima puntata con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale - infoitcultura : Non dirlo al mio capo 2 | anticipazioni ultima puntata con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale -