Valentino Rossi: “Il Sic gli ha salvato la vita, Marco lo ha protetto da lassù” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo la grande paura, Valentino ammette di avere corso il rischio più grande della sua carriera in moto. E i tifosi invocano Simoncelli. Valentino Rossi è ormai un decano delle corse in moto e nella sua carriera ne ha viste di tutti i colori. Eppure: “non ho mai avuto tanta paura in vita mia” ha detto il pilota di Tavullia. Lo spaventoso incidente che ha coinvolto Johann Zarco, Franco Morbidelli, sfiorando Valentino Rossi e Maverick Viñales mette i brividi ancora oggi. Il “dottore” ha rischiato di essere colpito in pieno dalla Yamaha schizzata sulla pista come un proiettile dopo la caduta del pilota. La rete è convinta: “Il Sic gli ha salvato la vita. Marco lo ... Leggi su chenews

Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - fanpage : È stata una questione di attimi. Valentino Rossi salvo per miracolo #AustrianGP - marytheluckyone : RT @Viglianesi_S: #MotoGP - Incidente #Morbidelli #Zarco in Austria. #Valentino #Rossi miracolato. Fortunatamente viene soltanto sfiorato… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Botta e risposta tra #Rossi e #Zarco ??? Il Dottore non è convinto delle giustificazioni del pilota francese dopo l'incid… -