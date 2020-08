Valencia in grave crisi, stipendi non pagati e iscrizione alla Liga a rischio (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ crisi nera per il Valencia. Gravi difficoltà economiche per i ‘Murcielagos’, che hanno già ceduto ai rivali del Villarreal due elementi molto importanti dell’organico come Coquelin e Parejo. Ma non è finita qui perché, come riferito da ‘La Provincias’ il direttore finanziario degli spagnoli ha incontrato in mattinata la squadra per illustrare la situazione in cui versa il club. I calciatori non hanno ricevuto gli stipendi e la soluzione alternativa scelta dalla società è quella delle cambiali, con scadenza a settembre 2021. Una decisione avallata da Peter Lim, proprietario del Valencia, ma rifiutata ... Leggi su calcioweb.eu

