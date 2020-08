Vaccino Coronavirus: la Cina annuncia di aver brevettato il primo (Di lunedì 17 agosto 2020) Vaccino Coronavirus: la Cina ha annunciato di aver brevettato il suo primo composto anti-infezione da Sars Cov 2. D’altra parte, il prodotto deve affrontare la Fase 3 della sperimentazione, proprio come quello recentemente brevettato in Russia. Vaccino Coronavirus: la Cina raggiunge la Russia Vaccino Coronavirus – A darne notizia è stata per prima l’agenzia di stampa di Stato Xinhua: la Cina ha brevettato il suo primo composto anti-infezione da Sars Cov 2. L’Autorità nazionale per la proprietà intellettuale del colosso asiatico ha consegnato il brevetto al prodotto ... Leggi su termometropolitico

