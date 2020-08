Vaccino anti Covid, la Cina: “È pronto, lo produrremo in massa” (Di lunedì 17 agosto 2020) La Cina ha dato la sua prima approvazione a un possibile Vaccino contro il Covid-19. La notizia segue di pochi giorni il clamoroso annuncio – che però ha destato molto scetticismo, anche da parte dell’Oms – che Putin ha fatto circa un Vaccino in Russia. Un rimedio “sperimentato con successo anche su mia figlia” aveva dichiarato il leader del Cremlino. Quello cinese è il Vaccino Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics con l’Istituto di biotecnologia dell’Accademia delle scienze mediche militari. Il via libera spiana la strada alla possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno della pandemia. Così ha precisato la China National Intellectual Property Administration, citata dal ... Leggi su velvetgossip

