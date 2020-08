Vacanze in crociera, dal 6 settembre si riparte, ma con itinerari in Italia per gli italiani (Di lunedì 17 agosto 2020) A settembre ripartono le crociere, ma la compagnia Costa Crociere ha deciso di fare una scelta precisa: itinerari in Italia e passeggeri nostrani. L’emergenza Coronavirus in Italia sta facendo tremare molti, soprattutto il comparto turistico. Dopo la decisione del Governo di chiudere le discoteche e di imporre nuovamente l’utilizzo delle mascherine all’aperto dalle 18 alle … Leggi su viagginews

romi_andrio : RT @Valori_it: Un crocerista su due è made in Usa. 314 le navi da crociera nel mondo. Fatturano miliardi ed inquinano i nostri porti. Pesan… - cercasicasait : Casa Vacanze in Affitto a Crociera Mediterraneo () 961€ | CC121216091: Fai click sotto per maggiori informazioni.… - cercasicasait : Casa Vacanze in Affitto a Crociera Mediterraneo () 792€ | CC121216090: Fai click sotto per maggiori informazioni.… - cercasicasait : Casa Vacanze in Affitto a Crociera Mediterraneo () 684€ | CC121216089: Fai click sotto per maggiori informazioni.… - GianniBritti : @GiorgiaMeloni Perché non rendiamo illegali queste migrazioni di vacanzieri da nord a sud, ci stanno infettando le… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze crociera Vacanze 2020, tornano le crociere Donna Moderna No alla chiusura delle discoteche: «Così si penalizza tutta la Versilia»

VERSILIA. No Mykonos, Ibiza e Formentera? Allora il party era, fino a ieri, in Versilia, con le tante discoteche di tendenza. Che però da oggi sono chiuse, come in tutta Italia, per decisione del gove ...

Per il ritorno alla normalità mettere in cantiere idee e produzioni nuove

Le crisi occupazionali e produttive del post lockdown e le uniche vere soluzioni per correre ai ripari sono quelle della green economy e per la transizione ecologica. Le imprese che sono state in prim ...

VERSILIA. No Mykonos, Ibiza e Formentera? Allora il party era, fino a ieri, in Versilia, con le tante discoteche di tendenza. Che però da oggi sono chiuse, come in tutta Italia, per decisione del gove ...Le crisi occupazionali e produttive del post lockdown e le uniche vere soluzioni per correre ai ripari sono quelle della green economy e per la transizione ecologica. Le imprese che sono state in prim ...