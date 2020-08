Vacanza “mordi e fuggi”, panico a Roma: otto contagiati, dov'erano stati (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono già otto i ragazzi che hanno contratto il coronavirus a causa di una festa in discoteca a Porto Rotondo, in Sardegna. L'evento risale allo scorso 8 agosto e adesso i giovani iniziano a pagarne lo scotto: è bastato che una ragazza si sentisse male per far partire l'allarme. È stata lei la prima positiva riscontrata, seguita da altri sette ragazzi, cinque dei quali di Roma nord: formavano una comitiva di 20enni e avevano organizzato una tappa in Sardegna per motivi ludici. Il Corsera parla di vacanze “mordi e fuggi” che sono molto pericolose in questa estate di convivenza con il Covid, soprattutto se prevedono la movida tra discoteche e locali notturni. Sono però ancora poche le informazioni dispensate dai protagonisti di questa storia: non è semplice ... Leggi su liberoquotidiano

La Reggina si prepara ad una settimana di annunci. Oramai fatta per almeno cinque calciatori, che a breve saranno agli ordini di mister Toscano. Alessandro Plizzari si è allenato già con la squadra, p ...

“Tre italiani su quattro in vacanza al mare, in montagna o nel verde durante l’estate 2020 hanno scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare pro ...

