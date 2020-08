USA Breaking news del 17 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Oggi, 17 agosto, nuove notizie ci giungono dagli USA. Last news del 17 agosto Trump cita Fauci Il presidente Trump, per portare avanti la sua teoria sulla necessità di votare di persona e non per posta, ha citato una frase del virologo Fauci. La frase è: “Se fatto correttamente, seguendo le linee guida, non c’è … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news del 16 agosto 2020 Zazoom Blog Trump: a breve faremo scattare le sanzioni contro l’Iran

Il presidente Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana gli USA faranno scattare le sanzioni contro l’Iran, nonostante la mozione respinta dal Consiglio di Sicurezza ONU. Trump ha inoltre s ...

Midnight Sun raggiunge il milione di copie vendute in USA

A una sola settimana dall’uscita in tutte le librerie degli USA, Midnight Sun ha già venduto un milione di copie. I fan di Twilight hanno finalmente colmato l’attesa di oltre 10 anni dalle prime voci ...

