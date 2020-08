Usa, attesa per la prima convention 'virtuale' democratica. Trump risale nei sondaggi (Di lunedì 17 agosto 2020) L'appuntamento è per questa sera alle ventuno, le tre in Italia,. Per seguirlo, sarà sufficiente collegarsi a internet. Il candidato democratico alla presidenza Joe Biden e la sua vice Kamala Harris ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Usa attesa Borse in rosso in attesa della disoccupazione Usa Rai News America 2020: la posta celere di Trump è lenta

Nell'era del digitale il problema è... il postino. Le elezioni americane sono diventate (anche) un problema di posta, del voto via mail che non è quello via e-mail. Negli Stati Uniti quando vai al seg ...

Usa, attesa per la prima convention 'virtuale' democratica. Trump risale nei sondaggi

All'appuntamento per Biden e Harris, i pezzi da novanta del partito: Barak Obama e la moglie Michelle, Bernie Sanders e tutti gli altri candidati alle primarie L'appuntamento è per questa sera alle ve ...

