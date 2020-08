Usa 2020, ridotto il vantaggio dei dem: le percentuali (Di lunedì 17 agosto 2020) Usa 2020, è tempo di sondaggi: la scelta del candidato Dem di presentare come vicepresidente Kamala Harris porta a nuove percentuali sulle ipotetiche scelte dei votanti. Si riduce il vantaggio dei democratici alle elezioni Usa 2020. Infatti, secondo un sondaggio pubblicato da Cnn e riportato da Skytg24, la coppia Biden-Harris, rappresentanti dei democratici, ha, secondo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : Nuovo record in #Francia, oltre 3mila casi. Negli Usa 48mila contagi e più di mille morti #Coronavirus #ANSA… - SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 commenta la dinamica dell'incidente con Zarco e non usa giri di parole #AustrianGP ???? #SkyMotori… - HuffPostItalia : Sondaggio Usa 2020: Joe Biden avanti di 9 punti su Donald Trump - 1italiano1 : Huawei: scade licenza temporanea Usa,a rischio aggiornamenti. Autorizzazione necessaria a Google.Azienda cinese val… - StampaFin : Elezioni Usa, perché è ancora aperta la sfida Biden-Trump per la presidenza Biden si è rafforzato con la Harris ma… -