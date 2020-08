UPAS, Patrizio Rispo: ‘Raffaele ha cambiato la mia vita’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Intervistato al Corriere del Mezzogiorno, Patrizio Rispo, icona e interprete di Raffaele Giordano in Un posto al sole, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla soap e sul suo personaggio. L’attore partenopeo ha dichiarato che il suo alter-ego televisivo gli ha cambiato la vita. Riguardo il suo amore per la recitazione, Rispo ha spiegato che è esplosa da giovanissimo, quando era ancora uno studente di liceo. La sua carriera è iniziata frequentando gli studi Rai di Napoli, partecipando a piccole comparse in sceneggiati anni ’70. Patrizio Rispo ha parlato delle sue prime esperienze come “una palestra meravigliosa”. Mai avrebbe immaginato che 20 anni più tardi il ruolo di Raffaele Giordano in UPAS avrebbe rivoluzionato la sua ... Leggi su kontrokultura

