Università di Salerno tra le prime mille nel mondo per qualità della ricerca secondo un istituto di Shanghai (Di lunedì 17 agosto 2020) L’edizione 2020 dell’Academic Ranking of World Universities – Arwu premia l’università degli studi di Salerno. Lo studio, che viene annualmente condotto dall’Institute of Higher Education della Shanghai Jiao Tong University, si focalizza in particolare sulla qualità della ricerca espressa dalle produzioni scientifiche degli atenei valutati. L’indagine adotta una metodologia che compara oltre 1800 istituzioni accademiche, stilando la classifica delle prime mille migliori università al mondo. L’ateneo con sede nel campus di Fisciano ha fatto il suo primo ingresso in classifica nel 2016 e raggiunge quest’anno il gruppo 601-700 (nel 2019 era collocato nel gruppo 701-800) posizionandosi, ... Leggi su ildenaro

