Una Vita, anticipazioni: Liberto tradisce Rosina con Genoveva (Di lunedì 17 agosto 2020) Liberto e Genoveva - Una Vita Il fallimento del Banco Americano creerà i presupposti per una grossa crisi coniugale tra Liberto Mendez (Jorge Pobes) e Rosina Rubio (Sandra Marchena) nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 17 a sabato 22 agosto 2020. Decisa ad andare fino in fondo con la sua vendetta per onorare la memoria del defunto Samuel (Juan Gareda), la perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non esiterà così ad insinuarsi nella Vita della coppia e sedurrà Liberto. La donna farà però in modo che la domestica Casilda (Marita Zafra) assista alla scena, motivo per cui Rosina scoprirà in pochissimo tempo del tradimento e caccerà il marito di casa. ... Leggi su davidemaggio

