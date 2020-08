UNA VITA, anticipazioni dal 23 al 29 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 23 a sabato 29 agosto 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020Attenzione: le puntate in onda su Canale 5 domenica 23 e lunedì 24 agosto saranno delle repliche. A partire dalla puntata di martedì 25 agosto, gli episodi saranno di nuovo inediti. Dopo aver sorpreso Liberto abbracciato a Genoveva, Casilda corre via sconvolta; lui la ferma ma nel frattempo arriva Rosina. Emilio, avvertito da Antonito del bacio tra Cinta e Rafael, decide di rinunciare a lottare per l’amata, la quale, dal canto suo, è molto confusa. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Convinto che Alfredo abbia ... Leggi su tvsoap

