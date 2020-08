Una Leopolda per Roma. Per cambiare tutto (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma non è stata costruita in un giorno, recita un vecchio adagio, ma dieci anni come gli ultimi che abbiamo vissuto dal punto di vista amministrativo distruggerebbero qualsiasi città.E allora la ripartenza della Capitale, il recupero dell’orgoglio dei Romani, sommerso dal degrado, dai rifiuti, dalle inefficienze, é la sfida di una generazione. La partita della vita per chi fa politica e ama Roma.Però i Romani meritano rispetto e chiarezza, prima di tutto. E noi dobbiamo essere in grado di offrirglieli.Vedo due rischi enormi, due ingiurie che i cittadini della Capitale esausti dai disastri della Raggi e preoccupati da una vittoria della destra sovranista non meritano: da un lato la possibilità che il Pd continuando a fare il “morto a galla” insista ... Leggi su huffingtonpost

