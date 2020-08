Un testimone: «Gioele era vivo dopo l’incidente» (Di lunedì 17 agosto 2020) dopo gli appelli dei giorni scorsi, un testimone si è fatto avanti e ha raccontato alla Procura di Patti – che indaga sulla morte di Viviana Parisi e la sparizione del piccolo Gioele – di aver visto madre e figlio scendere entrambi dall’automobile dopo l’incidente in galleria sull’Autostrada Palermo-Catania, all’altezza dei boschi di Caronia. L’uomo, un cittadino del Nord Italia, ha detto agli inquirenti di aver visto il bambino in braccio alla madre mentre si allontanavo dal luogo dell’impatto, scavalcando il guardrail. LEGGI ANCHE > L’auto di Viviana Parisi viaggiava a 100 km/h. Il seggiolino non era assicurato al sedile «Gioele era vivo, in braccio alla mamma, dopo l’incidente in ... Leggi su giornalettismo

