Un ragazzo risulta positivo al coronavirus, l'appello su Facebook : 'Ha partecipato a questa cena nelle Marche' (Di lunedì 17 agosto 2020) È allarme nelle Marche , dopo che un ragazzo è risultato positivo al coronavirus. Il giovane aveva partecipato a una cena in uno stabilimento balneare a Porto San Giorgio e per questo le autorità ... Leggi su leggo

frabarraco : RT @RFeragalli: Mi pare di aver letto che un ragazzo, rientrato da una 'vacanza/ballo' all'estero, dopo aver contratto il virus, ha contagi… - SacchiGg : RT @RFeragalli: Mi pare di aver letto che un ragazzo, rientrato da una 'vacanza/ballo' all'estero, dopo aver contratto il virus, ha contagi… - ranocchia3 : RT @RFeragalli: Mi pare di aver letto che un ragazzo, rientrato da una 'vacanza/ballo' all'estero, dopo aver contratto il virus, ha contagi… - coledoni : RT @RFeragalli: Mi pare di aver letto che un ragazzo, rientrato da una 'vacanza/ballo' all'estero, dopo aver contratto il virus, ha contagi… - marzo7paolo : RT @RFeragalli: Mi pare di aver letto che un ragazzo, rientrato da una 'vacanza/ballo' all'estero, dopo aver contratto il virus, ha contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo risulta Un ragazzo risulta positivo al coronavirus, l'appello su Facebook : «Ha partecipato a questa cena nelle Marche» Leggo.it Coronavirus, due “focolai” sotto osservazione. Caltanissetta e Gela preoccupano i vertici dell’Asp

Sono più di due i focolai che preoccupano i vertici dell’Asp di Caltanissetta: uno nel capoluogo e riguarda una comunità di accoglienza per donne in difficoltà e gli altri casi si registrano a Gela do ...

Apex Legends Stagione 6: Massima potenza, benvenuta Rampart!

Apex Legends è stata la rivelazione della prima metà del 2019. Basti pensare che il battle royale targato Respawn, a poche settimane dal debutto, raggiunse due ragguardevoli traguardi: 50 milioni di g ...

Sono più di due i focolai che preoccupano i vertici dell’Asp di Caltanissetta: uno nel capoluogo e riguarda una comunità di accoglienza per donne in difficoltà e gli altri casi si registrano a Gela do ...Apex Legends è stata la rivelazione della prima metà del 2019. Basti pensare che il battle royale targato Respawn, a poche settimane dal debutto, raggiunse due ragguardevoli traguardi: 50 milioni di g ...