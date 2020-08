Un prequel per raccontare le origini di Furiosa di Mad Max: Fury Road (Di lunedì 17 agosto 2020) Uno dei personaggi più iconici di Mad Max: Fury Road è senza dubbio l’imperatrice Furiosa, interpretata dal premio Oscar Charlize Theron. Il regista della pellicola, George Miller, durante il Comic-Con di New York City, ha ammesso che l’eroina, che combatte al fianco del Max Rockatansky con il volto di Tom Hardy, potrebbe avere un futuro da villain. Se nell’ultimo film della saga di Mad Max l’obiettivo di Furiosa era salvare le mogli del malvagio sovrano Immortan Joe, altrimenti destinate a una vita da schiave, prossimamente potrebbe essere la nuova leader della sua città. Effettivamente l’action movie, ambientato in un futuro distopico, si conclude con l’imperatrice che prende il posto del despota caduto. Eventualità che lascia trapelare un cambiamento ... Leggi su wired

