Un Posto al Sole, anticipazioni: Eugenio rivela a Viola il tradimento con Susanna (Di lunedì 17 agosto 2020) Paolo Romano (Eugenio) e Ilenia Lazzarin (Viola) in Un Posto al Sole Superata la boa delle 5500 puntate, continuano a vele spiegate le vicende di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda nei prossimi giorni ampio spazio verrà riservato a Viola (Ilenia Lazzarin) che, in un doloroso confronto con Eugenio (Paolo Romano), scoprirà di essere stata tradita con Susanna (Agnese Lorenzini). La rivelazione lascerà la donna profondamente turbata e delusa. Anche Susanna, ora che la verità sulla storia con Eugenio è uscita allo scoperto, rimarrà molto scossa, ritrovandosi a fare i conti con i suoi sentimenti. Il tutto mentre la data del matrimonio tra ... Leggi su davidemaggio

