Un carabiniere spara all’immigrato a Rosarno dopo essere stato accoltellato: la storia di Sekine Traoré (Di lunedì 17 agosto 2020) Il carabiniere spara ad un immigrato, uccidendolo, dopo essere stato accoltellato a Rosarno, con tutti i guai giudiziari che ne conseguono Sta girando tanto oggi 17 agosto 2020 sui social un post che ci parla di una triste storia, che per forza di cose richiama l’attenzione sulla questione della legittima difesa. In tanti, soprattutto tra i sovranisti, sostengono le ragioni dell’appuntato, che per l’occasione non sarà da noi menzionato con il suo nome di battesimo per evitare ulteriori questioni e polemiche. Di sicuro non si tratta di una bufala inerente l’Arma, dopo quella analizzata non molto tempo fa sul nostro sito. Il carabiniere spara all’immigrato a ... Leggi su bufale

clikservernet : Un carabiniere spara all’immigrato a Rosarno dopo essere stato accoltellato: la storia di Sekine Traoré - Noovyis : (Un carabiniere spara all’immigrato a Rosarno dopo essere stato accoltellato: la storia di Sekine Traoré) Playhitm… - Giampao62096071 : RT @rivia_di: Immigrato accoltella un carabiniere ,il collega spara e uccide la bestia. Ora i soliti buonisti del cazzo chiederanno la test… - simodj77 : RT @semprekimara: Un immigrato accoltella un carabiniere il.collega gli spara uccidendolo.... ERA ORAAA FINALMENTE... ORGOGLIOSA DEL CARA… - AlexMelis2 : RT @rivia_di: Immigrato accoltella un carabiniere ,il collega spara e uccide la bestia. Ora i soliti buonisti del cazzo chiederanno la test… -

Ultime Notizie dalla rete : carabiniere spara Un carabiniere spara all’immigrato a Rosarno dopo essere stato accoltellato: la storia di Sekine Traoré Bufale.net Esplosione di botti illegali, donna esasperata presenta una denuncia e scrive al sindaco

Alla fine, dopo tante notti insonni, ha deciso di recarsi dai carabinieri per presentare una denuncia. Colpa dei fuochi di artificio illegali che, quasi ogni sera, vengono sparati come se ci fosse la ...

Spari nella notte a Volla: automobilista gambizzato dopo incidente tra auto

Un 53enne della provincia di Napoli, incensurato, è stato ferito alle gambe durante un litigio nato per un incidente stradale: l'altro automobilista è tornato con un amico, ha tirato fuori una pistola ...

Alla fine, dopo tante notti insonni, ha deciso di recarsi dai carabinieri per presentare una denuncia. Colpa dei fuochi di artificio illegali che, quasi ogni sera, vengono sparati come se ci fosse la ...Un 53enne della provincia di Napoli, incensurato, è stato ferito alle gambe durante un litigio nato per un incidente stradale: l'altro automobilista è tornato con un amico, ha tirato fuori una pistola ...