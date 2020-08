Ufficiale: Pasquale Padalino nuovo allenatore della Juve Stabia (Di lunedì 17 agosto 2020) Come annunciato dal sito Ufficiale del club campano, Pasquale Padalino è il nuovo tecnico delle “vespe”: “La SS Juve Stabia comunica che Pasquale Padalino è il nuovo allenatore della Prima Squadra gialloblè. Padalino, nato a Foggia il 26 luglio 1972, ha vestito, da calciatore, la maglia del Foggia, del Bologna, di Fiorentina, Inter e Como. Da allenatore, tra le altre, ha guidato Matera, Lecce, Grosseto e Foggia. Scelta arrivata con decisione per il rilancio della piazza: allenatore di grande carisma e personalità. E’ stato scelto dal direttore sportivo Filippo Ghinassi, con ... Leggi su alfredopedulla

Sport - il successore di Fabio Caserta: c'è l'annuncio ufficiale. Il neo allenatore, ccelto dal direttore sportivo Filippo Ghinassi , verrà presentato domani, 18 agosto, nella sala stampa dello stadio ...CASTELLAMMARE DI STABIA - Novità in casa Juve Stabia. Il club gialloblù comincia a pensare al ritorno in serie B nominando il suo nuovo allenatore: nel prossimo campionato di serie C in panchina ci sa ...