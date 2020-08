Ufficiale: Nikola Moro alla Dinamo Mosca (Di lunedì 17 agosto 2020) Colpo croato per la Dinamo Mosca che si assicura il 22enne Nikola Moro con un contratto di cinque anni. Ad annunciare l’ufficialità è lo il sito russo dei biancocelesti con un tweet. А мы знаем. Добро пожаловать, Никола! pic.twitter.com/xIx6I6fLaa — ФК «Динамо» Москва (@FCDM official) August 17, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

