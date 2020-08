Ufficiale: Kompany annuncia il ritiro. Sarà il nuovo tecnico dell’Anderlecht (Di lunedì 17 agosto 2020) Arriva la capolinea la carriera di Vincent Kompany, leggenda del Manchester City ora all’Anderlecht che chiude a 34 anni dopo 4 Premier League e un palmares di tutto rispetto. Dopo un nuovo infortunio, il belga ha deciso di porre fine alla carriera da calciatore professionista per diventare il tecnico del club in cui è cresciuto. Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. pic.twitter.com/n0ALn0udJl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2020 Foto: twitter Anderlecht L'articolo Ufficiale: Kompany annuncia il ritiro. Sarà il nuovo tecnico dell’Anderlecht proviene da ... Leggi su alfredopedulla

