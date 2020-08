Uccide la moglie e simula suicidio, 63enne arrestato nel Napoletano (Di lunedì 17 agosto 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – Al culmine di una lite avrebbe ucciso la moglie, simulando poi un suicidio. E' quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 63enne, domiciliato a Giugliano, gravemente indiziato dell'omicidio della moglie, avvenuto in zona Lago Patria il 12 luglio scorso. L'indagato deve rispondere anche di lesioni personali gravi nei confronti di un sanitario del 118. Subito dopo il fatto, l'uomo aveva allertato i carabinieri e il 118 asserendo che, al suo risveglio, aveva trovato la moglie, priva di vita, impiccata al cordino delle tende, nel salotto della loro abitazione.Tuttavia, fin dal primo sopralluogo all'interno dell'abitazione, sarebbero emersi seri dubbi in ordine ... Leggi su liberoquotidiano

