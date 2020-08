Tu guardi Maria De Filippi in tv, ma cosa guarda lei? (Di lunedì 17 agosto 2020) Da oggi Chi l’ha visto? può contare su una nuova fan. Nuova solo perché la rivelazione è arrivata nelle ultime ore. Si tratta di Maria De Filippi, che intervistata dal settimanale Di Più parla di cosa ama guardare in tv con il marito Maurizio Costanzo. Ed è proprio lui a essere un fan sfegatato del programma condotto da Federica Sciarelli. Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli torna in onda per cercare Gioele Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e la passione per Chi l’ha visto? “Il rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera” confessa Maria De Filippi, come riporta Fanpage.it, e prosegue: “Lui ... Leggi su tvzap.kataweb

