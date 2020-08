Trump vuole incontrare Putin, prima delle elezioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato ai suoi assistenti che vorrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin, prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre 2020. I leader potrebbero rilasciare dichiarazioni in merito al Trattato sulle misure per ridurre ulteriormente e limitare le armi offensive strategiche. Lo ha annunciato domenica il canale televisivo americano Nbc. Nuovi accordi tra Trump e Putin Secondo le sue fonti, “i funzionari dell’amministrazione hanno preso in considerazione varie opzioni per quanto riguarda la posizione e la tempistica del prossimo vertice Trump-Putin, a New York il mese prossimo“. Secondo il canale televisivo i leader ... Leggi su quotidianpost

