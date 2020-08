Trump, scontro con Pelosi sul voto per posta. Lui parla di “brogli” e taglia i servizi, la speaker convoca i deputati: “Una legge per impedirlo” (Di lunedì 17 agosto 2020) Vacanze estive terminate per i deputati statunitensi. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, li richiama a Washington per votare “su misure di protezione del servizio postale”. Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali di novembre, si intensifica dunque la battaglia intorno al voto per posta. I Democratici accusano Donald Trump di voler sabotare i servizi postali per impedire alla gente di votare. Trump nega e accusa i democratici di “brogli” per vincere a novembre. “Una crisi della democrazia americana”, la definisce Bernie Sanders. L’intenzione di Pelosi, nel richiamare i deputati per il ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'ultima battaglia in difesa della liberaldemocrazia americana passa dalla Posta? Donald Trump è riuscito a far lavorare i parlamentari in agosto, creando un mare di sospetti attorno al servizio posta ...

Mentre la battaglia per le presidenziali di Usa 2020 entra nel vivo, il Us Postal Service (Usps) è diventato il nuovo terreno di scontro tra democratici e repubblicani.

L’ultima battaglia in difesa della liberaldemocrazia americana passa dalla Posta? Donald Trump è riuscito a far lavorare i parlamentari in agosto, creando un mare di sospetti attorno al servizio posta ...Mentre la battaglia per le presidenziali di Usa 2020 entra nel vivo, il Us Postal Service (Usps) è diventato il nuovo terreno di scontro tra democratici e repubblicani. Valeria Robecco, da New York, s ...