Trump, paura ad alta quota: l’Air Force One sfiorato da un drone (Di lunedì 17 agosto 2020) Un drone ha sfiorato l’Air Force One su cui viaggiava Donald Trump durante l’atterraggio vicino a Washington DC. paura ad alta quota per il presidente americano Donald Trump. Ieri pomeriggio infatti, durante un atterraggio vicino alla capitale Washington, un drone ha sfiorato l’Air Force One su cui viaggiava il tycoon. Il primo a notare l’oggetto in avvicinamento sembra sia stato Sebastian Smith, corrispondente dell’AFP alla Casa Bianca. L’uomo ha infatti postato un tweet sul proprio profilo, una volta atterrati, in cui segnalava di aver visto un piccolo oggetto volante simile ad un drone. Anche Jennifer Jacobs, corrispondente per Bloomberg News dalla ... Leggi su bloglive

