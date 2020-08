Trump in 4 Stati durante convention dem (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 17 AGO - Nel Wisconsin che avrebbe dovuto ospitare la convention democratica e nella Pennsylvania di Joe Biden: la settimana di Donald Trump si presenta fitta. Mentre è in corso la ... Leggi su corrieredellosport

lorepregliasco : Perché questa mappa è importante? Perché mostra che, a oggi, il terreno di gioco delle presidenziali è 100% all'at… - martylawson : RT @simo6608: @L824824179 @Sokrates_17 @CassandraBrave2 @PatriziaRametta @Stefbazzi @ausoloda @watch_m3n @FlorentziaQ17 @Layonard1 Trump so… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 16.8.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASY… - Cede66De : Come dopo quello che sta combinando trump su Covid19 e negli anni scorsi biden è avanti nei sondaggi solo d 9 punti… -