Trump, il (non) Nobel per la pace meritato (Di lunedì 17 agosto 2020) Tenete sempre presente questo: il Nobel per la pace non fu assegnato a Ronald Reagan. Il presidente che ha sconfitto il totalitarismo comunista senza sparare un colpo, liberato mezza Europa, riscattato il futuro di un numero incalcolabile di generazioni. Il quale però aveva un unico, inscusabile, macroscopico difetto: era repubblicano. Figuratevi se i soloni scandinavi valutano l’ipotesi di consegnare il riconoscimento a Donald Trump. Che, usando esclusivamente la ragione, se lo meriterebbe tutto. L’accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, perseguito e benedetto dall’amministrazione americana, è infatti talmente “storico” che persino i giornaloni sono stati costretti a spendere l’aggettivo, per quanto di malavoglia e con mille postille. Ma la sostanza è: per la prima volta una ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : Sullo storico accordo #Israele-#Emirati c’è una cosa che giornali e commentatori progressisti non vi diranno mai. C… - lorepregliasco : Perché questa mappa è importante? Perché mostra che, a oggi, il terreno di gioco delle presidenziali è 100% all'at… - Giorgiolaporta : Ma non aveva già vinto #Biden di 104 punti sul fassista #Trump? È in arrivo un’altra Clinton... ?????? #17agosto - jabbaTM : Se il Giornalista della @TgLa7 dice che #Trump è in Rimonta su #Biden vuol dire che come minimo ha gia un plebiscit… - DirtyBlEugene : @g_occhionero Ma non contano poi i sondaggi. .conta che noi bianchi saremmo al tramonto, flaccido e drogati come ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump non Trump, Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia - Ultima Ora Agenzia ANSA Huawei, Trump: "Ci spia". Nuove sanzioni al colosso cinese

(Teleborsa) - "Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia". Così il presidente USA Donald Trump in un'intervista alla Fox, nel giorno in cui il suo governo annuncia la decisione di rafforzare le s ...

Sharon Stone su Instagram: “Mia sorella ha il Coronavirus, indossate la mascherina”

Rabbia e dolore, sono questi i sentimenti che si leggono chiaramente sul volto di Sharon Stone che ha raccontato il dramma di sua sorella, malata di Coronavirus. Kelly, che fa la cantante, è anche aff ...

(Teleborsa) - "Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia". Così il presidente USA Donald Trump in un'intervista alla Fox, nel giorno in cui il suo governo annuncia la decisione di rafforzare le s ...Rabbia e dolore, sono questi i sentimenti che si leggono chiaramente sul volto di Sharon Stone che ha raccontato il dramma di sua sorella, malata di Coronavirus. Kelly, che fa la cantante, è anche aff ...