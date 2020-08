Trump: "Huawei ci spia". Nuove sanzioni Usa al colosso cinese (Di lunedì 17 agosto 2020) "Huawei ci spia , non vogliamo la sua tecnologia", Donald Trump lo ha dichiarato in una intervista alla Fox lo stesso giorno in cui il suo governo ha rafforzato le sanzioni sul gigante tecnologico ... Leggi su quotidiano

WASHINGTON - "Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia". A dirlo durante un'intervista a Fox News è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: le parole di Trump hanno trovato conferma ...

USA-Cina: a che punto è la guerra commerciale?

I rapporti tra Stati Uniti e Cina restano osservati speciali dei mercati. A che punto è la guerra commerciale tra le due potenze? Il rinnovo dell’accordo è in stallo, mentre proseguono le misure contr ...

