"Trenta punti? Almeno....". Marco Travaglio, oltre la decenza. Gallera si spacca la testa e lui gode: ma non si vergogna? (Di lunedì 17 agosto 2020) "Mille auguri all'assessore, anche per la sensazionale scoperta di avere una testa". Così Marco Travaglio ha fatto del pessimo sarcasmo sull'incidente di Giulio Gallera, protagonista suo malgrado di vacanze sfortunatissime, durate solo qualche giorno in Liguria. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, volto diventato noto al grande pubblico per le dirette con cui dava conto del numero dei nuovi contagi durante il periodo più duro della pandemia, ha dato lui stesso la notizia con un post su Facebook. «Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente: oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un'inferriata metallica». Gallera ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. «Nessun problema neurologico, ... Leggi su liberoquotidiano

dopolanotte : @HuffPostItalia Trenta punti. Ha vinto qualche cosa? - 165Vincenzo : @fanpage con trenta punti e salvezza matematica, anzi potrebbe ambire ai play off - fangiolillo965 : @Corriere Ha fatto trenta punti,......allora ha vinto..... - Spartaco67_ : Assessore Gallera - Trenta punti di sutura dopo l'infortunio nelle vacanze al mare. L'annuncio su Facebook: 'Giocav… - Pamela56132182 : RT @_DAGOSPIA_: GALLERA È IN TESTA DI TRENTA PUNTI (DI SUTURA) - L'ASSESSORE AL WELFARE LOMBARDO -