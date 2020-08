Torna la musica all'Arena di Verona con i tormentoni estivi (Di lunedì 17 agosto 2020) Alzate il volume. musica. Sognate. Sta per arrivare l'evento più atteso dell'anno, il Power Hits estate di RTL102.5. Il 9 settembre all'Arena di Verona verrà decretato il tormentone estivo. E allora tenetevi pronti. Per adesso, in classifica, sul primo gradino del podio ci sono BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO. A seguire ACHILLE LAURO, IRAMA, TAKAGI & KETRA feat. ELODIE, MARIAH e GIPSY KINGS e FRANCESCO GABBANI. La classifica è stata svelata, come ogni domenica, in diretta su RTL 102.5. L'Italia aspetta con ansia la finalissima all'Arena di Verona, per la prima volta senza pubblico, che sarà trasmessa in diretta da RTL102.5 (in tutte le piattaforme) e su Tv8 e SkyUno. La classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone ... Leggi su liberoquotidiano

Francesco Fredella è nato nel 1984. Pugliese d'origine, ma romano d'adozione. Laureato in Lettere e filosofia a pieni voti, è giornalista professionista. Si occupa di gossip da sempre diventando un pu ...

