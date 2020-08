Torna il Covid 19 nell'ex zona rossa di Tricarico, sette positivi su 23 tamponi (Di lunedì 17 agosto 2020) POTENZA - sette nuovi contagiati dal Coronavirus nell'ex zona rossa di Tricarico in Basilicata. Lo annuncia in una diretta Facebook il sindaco Vincenzo Carbone che invita la cittadinanza a non fare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CATANZARO – Torna, questa volta nelle notti estive catanzaresi, mercoledì 19 agosto, il Photowalking Prospettive Urbane e prosegue il percorso di collaborazione tra l’associazione CulturAttiva, promot ...

Ricoverata all’ospedale di Giugliano dopo la frattura, torna a casa piena di lividi

“Mia cognata lo scorso 3 agosto ha un incidente e cade fratturandosi la caviglia così viene portata all’ospedale San Giuliano. Il mercoledì seguente, il 5 agosto, viene operata senza però che sia stat ...

