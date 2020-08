Torino, Marcello Cottafava è il nuovo allenatore della Primavera (Di lunedì 17 agosto 2020) Marcello Cottafava è il nuovo allenatore della Primavera del Torino: lo conferma il club granata attraverso un comunicato Marcello Cottafava è il nuovo allenatore della Primavera del Torino. Lo conferma il club granata tramite un comunicato ufficiale. «Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Marcello Cottafava è il nuovo allenatore della Primavera. Cottafava, che sarà coadiuvato dal vice Michele Coppola, è nato l’8 settembre 1977 a Genova. Ex ... Leggi su calcionews24

TuttoIlToro : ? UFFICIALE: Il Torino F.C. ha comunicato che Marcello #Cottafava sarà il nuovo allenatore della Primavera granata.… - salvione : Torino Primavera, il nuovo allenatore è Marcello Cottafava - sportli26181512 : #Torino Primavera, il nuovo allenatore è Marcello Cottafava: L'ex Sampdoria prende il posto di Marco Sesia. Annunci… - FusacchiA : RT @LRiabitare: Aree interne come opportunità di sviluppo Filippo Barbera (sociologo - Università di Torino) — Marcello Panzarella (archite… - LRiabitare : Aree interne come opportunità di sviluppo Filippo Barbera (sociologo - Università di Torino) — Marcello Panzarella… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Marcello

TORINO - Il Torino Primavera cambia allenatore e riparte dall'ex tecnico della Sampdoria: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Marcello Cottafava è il nuovo allenatore della Primavera. C ...TORINO - Importante novità in casa del Torino: la formazione Primavera dei granata dalla prossima stagione avrà in panchina un nuovo tecnico. "Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Marcell ...