Torino, ag. Edera: «Sono sicuro che Giampaolo terrà in considerazione Simone» (Di lunedì 17 agosto 2020) L’agente di Edera, attaccante del Torino, ha parlato del proprio assistito in un’intervista esclusiva a TorinoGranata.it L’agente di Simone Edera, Beppe Galli è stato intervistato in esclusiva dal sito TorinoGranata.it. Ecco le parole del procuratore sul proprio assistito in forza al Torino: COLLOCAZIONE TATTICA – «Quando Giampaolo lo vedrà allenarsi non ci sarà il problema perché i giocatori tecnici e di qualità il mister li apprezza molto, però, vediamo. Edera è un giocatore del Torino e partirà in ritiro con la squadra». CONTINUITA’ SCORSA STAGIONE – «Ci si dimentica che il Torino quando si ... Leggi su calcionews24

Simone Edera, attaccante del Torino, può partire dopo l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina granata. L’ex allenatore del Milan ha una forte preferenza per il 4-3-1-2, un modulo in cui il giocator ...

