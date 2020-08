Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 avrà il celebre Jack Black tra i personaggi giocabili? (Di lunedì 17 agosto 2020) Sembra che il celebre Jack Black interpreterà un personaggio famoso nel prossimo remake di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, secondo i nuovi file ricavati dalla demo recentemente pubblicata da Activision.Come notato su Reddit, un'immagine molto simile a Jack Black è stata scoperta nella demo e presenterebbe l'attore vestito con l'uniforme da ufficiale e uno skateboard in mano.Ciò sembra confermare che l'attore sarà giocabile nel gioco come Officer Dick, un personaggio bonus di THPS che è apparso in una serie di titoli di Tony Hawk.Leggi altro... Leggi su eurogamer

