Tokyo - Un'alleanza Nissan-Honda: l'idea (tramontata) del governo giapponese (Di lunedì 17 agosto 2020) Un connubio fra la Nissan e la Honda: è il piano che il governo giapponese avrebbe sviluppato nei mesi scorsi, svanito praticamente subito per la stessa opposizione delle due Case automobilistiche e per lavvento della crisi generata dal coronavirus. A lanciare lindiscrezione è il Financial Times, per cui l'ipotesi avanzata da Tokyo riflette i timori sul futuro dell'industria dell'auto locale.Il consolidamento degli avversari. Lidea, abbozzata per la prima volta sul finire del 2019, puntava a creare un "campione nazionale" in grado di competere con i costruttori che si stanno consolidando attraverso fusioni importanti (PSA-FCA su tutte) e alleanze ad hoc (Volkswagen-Ford) per affrontare laumento della domanda di mezzi elettrificati e i costi sempre più alti della ... Leggi su quattroruote

Coronavirus: Giappone e Regno Unito puntano ad alleanza globale per vaccini entro autunno

Tokyo, 11 ago 05:24 - (Agenzia Nova) - Giappone, Regno Unito e altri 70 paesi puntano a formare entro il prossimo autunno un’alleanza per acquistare congiuntamente oltre 2 miliardi di dosi di vaccino ...

