Thiago Alcantara lascia il Bayern per il Liverpool (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, ha raggiunto un accordo per trasferirsi al Liverpool nelle prossime quattro stagioni. Lo rivela RMC Sport. Secondo l'... Leggi su corrieredellosport

CalcioNews24 : Liverpool, c’è l’accordo per un contratto quadriennale con Thiago Alcantara - mrandroid02 : 'Thiago Alcantara, c'è l'accordo per un quadriennale con il Liverpool' - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Thiago sembra a un passo dal #Liverpool e avrebbe già salutato alcuni compagni del #BayernMonaco ??#CMITmercato htt… - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: ??#Thiago Alcantara vicinissimo al #Liverpool: accordo raggiunto tra lo spagnolo e i #Reds per un contratto di 4 anni, a… - SteVeBulzaga : @AleIori78 Mi devi spiegare allora come mai in Germania e Inghilterra non è riuscito a cambiare la carriera dei var… -