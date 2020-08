The West Wing: la TV di ieri in una grande serie che sembra scritta oggi (Di lunedì 17 agosto 2020) The West Wing, la serie capolavoro di Aaron Sorkin, è su Amazon Prime Video: un magistrale affresco della politica americana che risulta attuale e graffiante anche dopo 20 anni. L'ultimo anno del ventesimo secolo è quello che segna l'apertura della nuova Golden Age della TV americana, destinata ad estendersi per l'intero decennio successivo. Il 10 gennaio 1999 sulla HBO debutta I Soprano, accolto come uno dei più importanti prodotti seriali di ogni epoca; a otto mesi di distanza è uno dei maggiori network statunitensi, la NBC, a replicare con una delle sue scommesse più coraggiose, ovvero The West Wing. Andata in onda per la prima volta il 22 settembre 1999, la serie creata e sceneggiata da Aaron Sorkin si sarebbe dimostrata infatti una delle vette del ... Leggi su movieplayer

flixske : the west rlly thinks theyre superior HSJFHSJDHSJFJSJFS - sallydrapper : Ma hanno messo The West Wing su Prime ?? Era da 15 anni che volevo vederlo - LadyAnna___ : @zitellacongatti ?? sono alla 1x08 e la storia dei parchi mi ha subito fatto pensare a Leslie Knope, tra l'altro the… - radio3mondo : L'analisi del quotidiano @MoscowTimes : Putin può fidarsi ancora del leader bielorusso #Lukashenko… - Abate_Parini : @elenoirebartoli @Leyyla___98 15 dicembre 1999, u.s., va in onda l'episodio 10 della prima stagione di The West Win… -

Ultime Notizie dalla rete : The West The West Wing, il cast della serie cult di Aaron Sorkin Sky Tg24 “C’era una volta il West”: trama, cast e trailer

Jill (Claudia Cardinale) una giovane donna proveniente da New Orleans torna nel selvaggio West e trova il marito (Bret McBain) assassinato dal bandito Frank (Henry Fonda) che ha agito per mano di Mort ...

Kim Kardashian chiede che il rapper Corey Miller venga rilasciato: "non è lui l'assassino"

Kim Kardashian chiede il rilascio del rapper Corey 'C-Murder' Miller, condannato per il presunto assassinio di un suo fan, Steve Thomas. Kim Kardashian ha attirato (di nuovo) l'attenzione su di sé, es ...

Jill (Claudia Cardinale) una giovane donna proveniente da New Orleans torna nel selvaggio West e trova il marito (Bret McBain) assassinato dal bandito Frank (Henry Fonda) che ha agito per mano di Mort ...Kim Kardashian chiede il rilascio del rapper Corey 'C-Murder' Miller, condannato per il presunto assassinio di un suo fan, Steve Thomas. Kim Kardashian ha attirato (di nuovo) l'attenzione su di sé, es ...