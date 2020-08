‹‹The Owl House›› e il primo personaggio bisex della Disney (Di lunedì 17 agosto 2020) ‹‹The Owl House›› le due protagoniste La nuova serie animata ‹‹The Owl House›› della Disney avrà una protagonista apertamente bisex. Una vera e propria rivoluzione, destinata a far discutere e ideata per gli adulti di domani. Leggi anche >>> Licenziato il primario omofobo che aveva insultato un paziente L’episodio “Enchating Grom Fright”, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail sarà quello in cui la protagonista della serie Luz Noceda, si rivelerà bisex, grazie a una sua compagna di scuola, Amity Blight che la inviterà al ballo scolastico dove rivelerà i suoi sentimenti per lei. Una svolta che ha fatto storcere il naso a qualche alto dirigente ... Leggi su sanand

