The Owl House: arriva il primo protagonista bisessuale per un cartoon Disney (Di lunedì 17 agosto 2020) The Owl House Un importante passo per la Disney. Si chiama Luz Nocera la quattordicenne protagonista di The Owl House, ufficialmente il primo personaggio bisessuale a comparire in un cartoon Disney. A confermarlo è stata la creatrice della serie Dana Terrace, che su Twitter ha raccontato la faticosa battaglia combattuta per affrontare un tema come questo in un prodotto destinato ad essere fruito dai giovanissimi. “Quando abbiamo cominciato a lavorare alla serie, ero intenzionata ad inserire ragazzi queer nel cast principale. Ma sono una bugiarda orribile, quindi sapevo che farlo di nascosto sarebbe stato difficile. Quando abbiamo avuto il via libera dalla produzione, mi è stato detto da una certa leadership ... Leggi su davidemaggio

