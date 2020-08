“The Crown”, Elizabeth Debicki sarà lady Diana: arriva l’ufficialità (Di lunedì 17 agosto 2020) Elizabeth Debicki, celebre interprete australiana, sarà lady Diana nei capitoli 5 e 6 di “The Crown”. A renderlo noto è la produzione della serie che promette di rendere al meglio una figura tanto amata quanto controversa come quella della principessa di Galles, deceduta a 36 anni in seguito ad un incidente automobilistico. “The Crown”, le … L'articolo “The Crown”, Elizabeth Debicki sarà lady Diana: arriva l’ufficialità è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

NetflixIT : Il volto di Diana nelle ultime due stagioni di The Crown: - Corriere : Elizabeth Debicki sarà Lady Diana in The Crown: «La serie mi ha sempre affascinato» - _ImVale : RT @perchetendenza: 'The Crown': Perché Elizabeth Debicki interpreterà la principessa Diana nelle ultime due stagioni della serie https://t… - martifrc : RT @cocochaaneI: Pensando a Carlo e Diana che avremo nella s4 di The Crown - perdindirinda : RT @cocochaaneI: Pensando a Carlo e Diana che avremo nella s4 di The Crown -

Ultime Notizie dalla rete : “The Crown” L'auto è rivestita in pelle di bisonte autoblog.it