The Crown, Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana nella quinta e sesta stagione (Di lunedì 17 agosto 2020) E' nata a Parigi ma da piccola si è trasferita in Australia, ha 30 anni (ne compirà 31 il prossimo 24 agosto) ed alle spalle una carriera che le ha già permesso di farsi conoscere nel mondo del cinema. E' l'identikit di Elizabeth Debicki, l'attrice scelta nei giorni scorsi dalla produzione di The Crown per interpretare il difficile ruolo della Principessa Diana nella quinta e sesta stagione della serie tv di Netflix."Lo spirito, le parole e le azioni della Principessa Diana vivono nei cuori di tante persone", ha detto l'attrice. "E' un privilegio ed un onore per me unirmi a questa serie magistrale, che ha assolutamente presa dal primo episodio". ... Leggi su blogo

NetflixIT : Il volto di Diana nelle ultime due stagioni di The Crown: - Corriere : Elizabeth Debicki sarà Lady Diana in The Crown: «La serie mi ha sempre affascinato» - toysblogit : The Crown, Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana nella quinta e sesta stagione - klorkthefork : RT @naxmily: pronta ad iniziare the crown per una bionda alta un metro e novanta - bakerstreetgurl : RT @cocochaaneI: Pensando a Carlo e Diana che avremo nella s4 di The Crown -