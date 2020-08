«The Crown»: Elizabeth Debicki nuova Lady D (Di lunedì 17 agosto 2020) Elizabeth Debicki, nuova Lady Diana. L’attrice australiana, ultima star del Tenet di Christopher Nolan, è stata scelta per interpretare la principessa del popolo, nella quinta e sesta stagione dell’imminente The Crown. Ad annunciarlo, è stata la produzione della serie televisiva. «Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e azioni rivivono nel cuore di molti. È per me un privilegio e un onore unirmi a questa serie straordinaria, che mi ha assolutamente rapita sin dal primo episodio», ha dichiarato la Debicki, che, appena ventinovenne, si troverà a sostituire Emma Corrin, e con questa una più giovane e felice versione di Lady D. https://twitter.com/TheCrownNetflix/status/1295057878768918529 Leggi su vanityfair

