Test rapidi negli aeroporti, da Fiumicino a Venezia (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Al via negli aeroporti i Test Covid-19 sui vacanzieri di rientro da Croazia, Malta, Spagna e Grecia, i quattro Paesi oggetto dell’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, al fine di contenere la diffusione del virus che prevede l’obbligo di sottoporre a tampone chiunque entri in Italia proveniente dai quattro Paesi indicati e che sia stato lì nell’arco dei 14 giorni antecedenti (non solo per un soggiorno ma anche per un semplice transito), Attrezzata al Marco Polo di Venezia una postazione tamponi, organizzata dalla Regione Veneto attraverso le aziende sanitarie, che offre la possibilità ai viaggiatori di rientro dai paesi a rischio di effettuare il Test. Per quanto riguarda lo scalo di Venezia, i primi tamponi sui ... Leggi su quifinanza

