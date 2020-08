Terremoto Grecia oggi 17 agosto 2020: magnitudo, epicentro e danni (Di lunedì 17 agosto 2020) Terremoto Grecia nella mattina di oggi, lunedì 17 agosto 2020: l’epicentro si è verificato nella parte meridionale della Grecia alle 9.27 ora italiana, ovvero alle 10.27 ora locale. L’intensità della scossa è stata piuttosto forte, tanto da sentirsi fino alla capitale Atene. Il Paese, che si trova su una serie di faglie, è spesso sconvolto da terremoti di media e anche grossa intensità e questo 2020 non è stato da meno. Già lo scorso 21 maggio un Terremoto di magnitudo 5.5 è stato localizzato nel Mar Ionio al largo delle coste greche, mentre due mesi prima, a marzo 2020, una scossa di magnitudo 5.9 aveva colpito ... Leggi su termometropolitico

