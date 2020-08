Tenet: obbligo di mascherina nei cinema americani che proietteranno il film (Di lunedì 17 agosto 2020) I cinema statunitensi che vorranno proiettare Tenet dovranno rispettare tutta una serie di condizioni legate alla release del film di Christopher Nolan, tra cui l'obbligo della mascherina. I cinema americani che vorranno proiettare Tenet dovranno rispettare tutta una serie di condizioni, tra cui l'obbligo della mascherina. Questo, come riportato da Comic Book Resources, fa parte dei protocolli di sicurezza redatti dalla NATO (National Association of Theater Owners, l'associazione degli esercenti americani) in vista della riapertura delle sale, che punta proprio sul film di Christopher Nolan per attirare il pubblico dopo diversi mesi di sostanziale inattività. Gli altri criteri ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: obbligo di mascherina nei cinema americani che proietteranno il film -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet obbligo Tenet: obbligo di mascherina nei cinema americani che proietteranno il film Movieplayer.it Tenet: obbligo di mascherina nei cinema americani che proietteranno il film

I cinema americani che vorranno proiettare Tenet dovranno rispettare tutta una serie di condizioni, tra cui l'obbligo della mascherina. Questo, come riportato da Comic Book Resources, fa parte dei pro ...

I cinema americani che vorranno proiettare Tenet dovranno rispettare tutta una serie di condizioni, tra cui l'obbligo della mascherina. Questo, come riportato da Comic Book Resources, fa parte dei pro ...