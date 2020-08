Temptation Island, Valeria conferma il ritorno di fiamma con Ciavy: ‘Non volevo avere il rimpianto di non averci riprovato’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Valeria ha annunciato sui social di aver dato un’altra possibilità al suo rapporto con Ciavy. L’ex protagonista di Temptation Island non voleva avere rimpianti Temptation Island: Valeria e Ciavy hanno deciso di tornare insieme Valeria e Ciavy hanno partecipato alla settima edizione di Temptation Island dopo quattro anni di relazione. Lei voleva una convivenza ma lui cercava sempre scuse per non fare quel passo. Nel programma Ciavy dal primo giorno ha detto di non essere più innamorato di Valeria e questo ha gettato lei nello sconforto. A sorpresa, poi, proprio Valeria ha iniziato a dubitare dei ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Antonella Elia pace fatta La vita con Pietro Dalle Piane dopo il tradimento a Temptation Island - #Antonella… - salidaparallela : RT @Devil_is_red_: Mi hanno detto che le hanno offerto due cattedre. La prima medicina a Milano e l'altra giurisprudenza a Roma. Ma lei ha… - infoitcultura : Temptation Island, Valeria e Ciavy sono tornati insieme - infoitcultura : Temptation Island nuova edizione | La strana proposta per la conduzione - infoitcultura : Temptation Island: si sono lasciati. La coppia che aveva fatto tanto discutere al capolinea -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island “Temptation Island 2020”, quinta puntata: tutto quello che è successo Tv Sorrisi e Canzoni Temptation Island: si sono lasciati. La coppia che aveva fatto tanto discutere al capolinea

L’ex fidanzato di Ilaria Teolis, Massimo si era fidanzato con Sonia la tentatrice, ma ora la loro storia d’amore è terminata. Si sono lasciati. La coppia di Temptation Island che aveva fatto molto dis ...

Temptation Island nuova edizione | La strana proposta per la conduzione

A settembre parte la nuova edizione di Temptation Island, nella speranza che riesca ad ottenere lo stesso successo dell’ultima. Riguardo la conduzione è stata fatta una proposta molto strana. Ecco i d ...

L’ex fidanzato di Ilaria Teolis, Massimo si era fidanzato con Sonia la tentatrice, ma ora la loro storia d’amore è terminata. Si sono lasciati. La coppia di Temptation Island che aveva fatto molto dis ...A settembre parte la nuova edizione di Temptation Island, nella speranza che riesca ad ottenere lo stesso successo dell’ultima. Riguardo la conduzione è stata fatta una proposta molto strana. Ecco i d ...