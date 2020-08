Temptation Island, una discussa coppia annuncia il ritorno di fiamma: "Ci stiamo riprovando" (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo il duro scontro al falò di confronto di Temptation Island, Valeria Liberati annuncia il ritorno di fiamma con Ciavy Maliokapis. La romana rivela i retroscena dopo la fine del programma. Leggi su comingsoon

MARTYYYN : RT @PSardinio: Ciavete presente que’e vecchie acside ?????? che nei tweet fanno facile ironia sui morti de sorca e poi ringrazieno a “Mimmo te… - albealias : RT @PSardinio: Ciavete presente que’e vecchie acside ?????? che nei tweet fanno facile ironia sui morti de sorca e poi ringrazieno a “Mimmo te… - PSardinio : Ciavete presente que’e vecchie acside ?????? che nei tweet fanno facile ironia sui morti de sorca e poi ringrazieno a… - zazoomblog : Temptation Island Valeria conferma il ritorno di fiamma con Ciavy: ‘Non volevo avere il rimpianto di non averci rip… - zazoomblog : Antonella Elia pace fatta La vita con Pietro Dalle Piane dopo il tradimento a Temptation Island - #Antonella… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Lanostratv

Ha condotto e prodotto diversi programmi televisivi, come Amici, C’è posta per te, Tù sì che vales e Temptation Island. Nel 2017 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival Di Sanremo, ...Valeria e Ciavy sono tornati insieme dopo la rottura davanti al falò di "Temptation Island" e la conferma da parte di lei dopo un mese di non volerci riprovare (nonostante l'apertura da parte di lui).